Bislang ist die Rally beim S&P 500 stets an der 3800er-Marke verpufft - das, sowie einige Indikatoren einige Indikatoren sprechen dafür, dass das bisherige Tief beim S&P 500 unter der Marke von 3600 Punkten noch einmal unterboten wird und somit vor allem US-Privatinvestoren aus dem Markt gespült werden. Diese Privatinvestoren haben inzwischen relevante Teile ihrer Portfolios verkauft, wie Daten von JP Morgan zeigen - noch aber fehlt die finale Panik, die dann den Boden zementiert. Heute im Fokus die US-Arbeitsmarktdaten - nächste Woche dann das FOMC-Protokoll und die neuen Daten zur Inflation in den USA. Fed-Spreaker wie Mester bestätigen erneut, wie stark sie auf die Inflation fixiert sind - man werde die Zinsen im Jahr 2023 nicht senken. Wie immer macht eine solche Festlegung keinen Sinn: wer weiß schon, was alles im Jahr 2023 alles passieren wird?

Hinweise aus Video:

1. Ein Land im Niedergang: Deindustrialisierung schreitet voran

2. Irland und Großbritannien vor Stromausfällen und Energieknappheit

3. Aktien und Inflation: Erholungen können Jahre dauern – die Volcker-Lektion

Das Video "S&P 500: Finaler Ausverkauf - dann Boden?" sehen Sie hier..