NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer viertägigen Verluststrecke an den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag ein erneuter Stabilisierungsversuch ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial leicht mit 0,1 Prozent im Plus auf 29 221 Punkte, nachdem er zuletzt vier Tage hintereinander nachgegeben hatte. Seit dem Zwischenhoch von 30 454 Zählern in der vergangenen Woche hat der US-Leitindex bislang mehr als vier Prozent verloren.

Noch rasanter abwärts ging es zuletzt an der technologielastigen Nasdaq-Börse, deren Auswahlindex Nasdaq 100 am Dienstag mit 10 920 Punkten fast auf Vortagsniveau erwartet wird. Durch einen Rückschlag um mehr als sechs Prozent, den er in den vergangenen Tagen durchmachte, bewegt er sich schon wieder auf seinem niedrigsten Niveau seit mehr als zwei Jahren.