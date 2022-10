Technology Recruiting-Plattform Westhouse setzt Wachstumskurs fort und eröffnet Landesgesellschaft in Österreich und neuen Standort in Berlin

Garching bei München (ots) - Westhouse Group, die führende technologiebasierte

Recruiting-Plattform, setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs fort und eröffnet

eine Landesgesellschaft in Österreich und einen Standort in Berlin.



Westhouse wurde 2002 in München gegründet und ist heute eine der führenden

internationalen Recruiting-Plattformen, bisher in Deutschland, der Schweiz sowie

Italien aktiv. Die Gruppe vermittelt Experten aus dem Technologie-Bereich an

renommierte Kunden in unterschiedlichen Vertragsformen: vom Freelancer, über

Arbeitnehmerüberlassung bis hin zur Festanstellung oder dem Angebot von Managed

Services.