Trotz Inflationsdruck – Ethereum und Bitcoin behauptet

Die Märkte hatten in der vergangenen Woche mit dem Inflationsdruck zu kämpfen, der durch den aufkeimenden Krieg in Europa und die Zero-Covid-Maßnahmen in China geschürt wurde und die Energie- und Versorgungskrise weiter angefacht hatte. Die Renditen von Bitcoin und Ethereum haben sich weiterhin behauptet und sind in der vergangenen Woche um fast 3 bzw. 4 Prozent gestiegen. Ein ausgezeichnetes Angebot im Bereich “Krypto” bietet weiterhin ActivTrades. Der Broker ist bekannt für seine hohe Kundenzufriedenheit bei professionellen Tradern….

Wir stellen die Analyse von 21Shares vor. Die Schlagzeile der Woche war der 114 Millionen Dollar Hack auf Mango Market, eine auf der Solana Blockchain aufbauende dApp. Dies ließ den Gesamtwert des Marktes um mehr als 20 Prozent sinken (siehe Abbildung 1); der Angreifer gab sich später zu erkennen und behauptete, er gehöre zu einer Gruppe von Anlegern, die von der “hochprofitablen Handelsstrategie” von Mango Market profitiert hätten, und dass es sich bei ihren Aktionen um legale Aktionen auf dem offen zugänglichen Markt gehandelt habe. Abgesehen davon waren die größten Verlierer innerhalb der großen Krypto-Kategorien die beiden Blockchain-Projekte Cardano und Optimism, deren TVL jeweils (Total Value Locked: Anzahl der Vermögenswerte an, die derzeit in einem bestimmten Protokoll abgesichert sind) um 8 Prozent sanken. Die größte dezentrale Ethereum-Börse Uniswap stieg um 7 Prozent, ihr TVL hingegen sank um fast 9 Prozent. Die letzte Woche abgeschlossene Serie-B-Finanzierungsrunde ihres Entwicklers Uniswap Labs in Höhe von 165 Millionen USD soll die Benutzerfreundlichkeit verbessern und damit die Performance steigern.

Abbildung 1: Preis und TVL-Performance der wichtigsten Krypto-Kategorien

Quelle: 21Shares, Coingecko, DeFi Llama

Makroökonomische und regulatorische Entwicklungen