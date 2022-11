LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Hella peilt unter dem Dach des französischen Konzerns Faurecia ein hohes Wachstum bei steigender Profitabilität an. Der Umsatz soll bis 2025 jährlich um mehr als zehn Prozent auf dann über 9,4 Milliarden Euro steigen, teilte der im MDax notierte Scheinwerferspezialist am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttags in Lippstadt mit. Die operative Marge soll dabei auf mehr als acht Prozent klettern. Während das Ziel für den Erlös deutlich über den Erwartungen der von Bloomberg erfassten Analysten liegt, trifft das Margenziel die Analystenschätzungen.

Die im MDax gelistete Hella-Aktie gab am Donnerstagvormittag trotz der erwarteten Zuwächse knapp drei Prozent auf 78,60 Euro nach - allerdings hatte das Papier in den vergangenen Wochen deutlich an Wert gewonnen. Damit reduzierte die Aktie seine jüngsten Kursgewinne etwas. Zwischen Mitte Oktober und Anfang November war der Kurs um fast ein Viertel auf das Rekordhoch von 80,95 Euro gestiegen. Ein Grund für den rasanten Anstieg in den vergangenen Tagen könnten Spekulationen auf eine mögliche Komplettübernahme durch Faurecia sein.

Der französische Konzern hatte sich im August vergangenen Jahres das 60-prozentige Paket der Familiengesellschaftern Hueck und Röpke für 3,4 Milliarden Euro gesichert. Den übrigen Aktionären boten die Franzosen 60 Euro je Aktie. Im Rahmen der Offerte konnte Faurecia den Anteil auf 80 Prozent erhöhen. Um das deutsche Traditionsunternehmen über einen Zwangsabfindungsverfahren (Squeeze-out) komplett übernehmen zu können, bräuchte Faurecia mehr als 90 Prozent.

Dem im Weg steht derzeit der aktivistische Investor Paul E. Singer, der sich über seinen Hedgefonds Elliot Management direkt und indirekt mehr als zehn Prozent der Anteile gesichert hat. Singer setzt darauf, dass die Franzosen irgendwann komplett die Kontrolle haben wollen und dann mehr auf den Tisch legen, als er bezahlt hat. Mit der Methode hatte er zum Beispiel bei der Komplettübernahme von Kabel Deutschland durch Vodafone oder dem Kranbauer Demag Cranes durch den US-Konzern Terex viel Geld verdient.