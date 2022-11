Cathie Wood hat erneut Nvidia-Aktien verkauft. So stieß der Flagship, der Ark Innovation ETF, am Freitag 167.914 Aktien ab, zusätzlich zu einem Verkauf von 50.252 Aktien am 20. Oktober. Das geht aus den täglichen Handelsangaben von Woods Firma Ark Investment hervor. Derweil verkaufte der Ark Next Generation Internet ETF am Donnerstag ebenfalls 24.423 Nvidia-Aktien.

Besonders Nvidias China-Geschäft, das etwa ein Viertel vom Umsatz ausmacht, bereitet Anlegern in letzter Zeit Sorgen. So wurden im September strenge China-Exportbeschränkungen der US-Regierung, die Produkte von Nvidia betreffen, bekanntgegeben. Im dritten Quartal könnte das laut Nvidia zu einem Verlust von bis zu 400 Millionen US-Dollar führen und den Ausblick auf das Gesamtjahr trüben.

Am Montag hatte das Unternehmen allerdings mitgeteilt, dass es in China einen neuen fortschrittlichen Chip anbietet, der den jüngsten Exportkontrollregeln entspricht. Dieser sei im dritten Quartal in Produktion gegangen: "Der A800 erfüllt den klaren Test der US-Regierung für eine reduzierte Exportkontrolle und kann nicht so programmiert werden, dass er darüber hinausgeht", so der Chipgigant.

Nvidia-Titel sind in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent gefallen. Die historischen Zinsschritte der US-Notenbank und die Angst vor einer globalen Rezession belasten Wachstumsaktien weiter. Die Aktien sind seit der Gründung von Ark 2014 Teil von Woods Portfolio. Laut Bloomberg-Daten hielten Ark-Fonds zum 30. September über 1,38 Millionen Nvidia-Aktien.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

