Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 verlor 0,56 Prozent auf 27 716,43 Punkte, nachdem er am Vortag den höchsten Stand seit Mitte September erreicht hatte. Der australische S&P ASX 200 legte dagegen um 0,58 Prozent auf 6999,30 Punkte zu./mf/jha/

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt 0,94 Prozent auf 3714,27 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,7 Prozent auf 16 275,47 Punkte.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank interpretierten die Daten als Folge der schwachen Immobilienmarktentwicklung in China und der strikten Corona-Maßnahmen. Letztere scheinen unterdessen wenig Wirkung zu zeigen: Trotz Lockdowns und anderer Einschränkungen ist die Zahl neuer Corona-Infektionen in China weiter angestiegen.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Leichten Verlusten in Japan und China standen Gewinne in Südkorea und Australien entgegen.

