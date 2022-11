PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Klaren Gewinnen in Warschau und Budapest standen Abgaben in Prag und Moskau gegenüber. Die in Westeuropa und in den USA gut aufgenommenen US-Preisdaten auf Herstellerebene hatten nur in Polen einen nachhaltigen Einfluss.

Dort knüpften die Börsenbarometer weiter an den starken Trend der Vortage an. Der Warschauer Wig-20 beendete den Handel 1,47 Prozent fester bei 1769,55 Punkten. Für den breiter angelegten WIG ging es um 1,03 Prozent auf 56 385,92 Zähler aufwärts. Bei hohem Volumen gewannen die Anteilsscheine der PKO Bank Polski 2,9 Prozent, der Mineralölkonzern PKN Orlen schloss 2,3 Prozent im Plus.