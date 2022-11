BioNxt Solutions berichtet über CPHI-Kongress in Frankfurt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 21. November 2022 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT)(OTC: XPHYF)(FWB: 4XT) freut sich, über einen erfolgreichen CPHI-Pharmakongress in Frankfurt (Deutschland) zu berichten, an dem das Team von BioNxt in diesem Monat teilgenommen hat („CPHI“). CPHI ist der größte Pharmakongress der Welt und die Messe im Jahr 2022 war die erste umfassende CPHI-Präsenzveranstaltung seit Beginn der Pandemie.