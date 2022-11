Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 21.11.2022

Kursziel: 31,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 06.09.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat Umsatz, Gesamtleistung und EBIT für Q3 bekannt gegeben, die im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Alle drei KPIs zeigten sowohl auf Q3- als auch auf 9M-Basis kräftiges Wachstum. Mit EUR228 Mio. lag die Gesamtleistung nach neun Monaten 29% über dem Vorjahreswert und belegt den kontinuierlich hohen Fabrik-Output. Dank des Umsatzsprungs (+20% J/J) und kaum höherer Quoten bei Materialkosten und sonstigen betrieblichen Ausgaben wuchs das 9M-EBIT überproportional um 69% auf EUR6,1 Mio. Da das vierte Quartal das saisonal mit Abstand stärkste Quartal ist, dürften die Jahreszahlen nach den sehr guten 9M-Zahlen im oberen Bereich der Guidance (Umsatz: EUR290 Mio. - EUR310 Mio., EBIT-Marge: 6% - 8%) liegen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR31. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 31.00 price target.



Abstract:

2G Energy has published Q3 revenue, total output and EBIT which are in line with our expectations. All three KPIs showed strong growth on both a Q3 and 9M basis. Total output after nine months was up 29% y/y at EUR228m demonstrating continuing high factory output. Thanks to the jump in sales (+20% y/y) and only slightly higher ratios for material costs and other operating expenses, 9M EBIT grew more strongly than sales by 69% to EUR6.1m. As the fourth quarter is by far the seasonally strongest quarter, the full-year figures are likely to be at the upper end of the guidance range (sales: EUR290m - EUR310m, EBIT margin: 6% - 8%) following the very good 9M figures. An updated DCF model still results in a EUR31 price target. We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25991.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die 2G ENERGY Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 24,15EUR gehandelt.