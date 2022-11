11880 Solutions AG erweitert Produktpalette um Addressable TV Zielgruppengenaue Fernsehwerbung für KMU-Kunden

Essen (ots) - Ab sofort haben kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit,

mit 11880.com ihre Kundengruppen auch über das Fernsehen zu erreichen. Damit

erweitert die 11880 Solutions AG ihr Digitalprodukt-Portfolio zur effizienten

Online-Vermarktung um ein Medium, das als großes Zukunftsthema gilt. Addressable

TV (ATV) verknüpft hohe TV-Reichweiten, die hohe Werbewirkung des Fernsehens mit

digitalem Targeting der Zielgruppe. Schon für ein monatliches Budget von 250,00

Euro kann ein 11880.com-Unternehmenskunde seine Kunden im TV ansprechen.



"Mit der Aufnahme von ATV in unser Produktangebot bestätigen wir unsere

Vorreiterrolle bei der Online-Vermarktung kleiner und mittlerer Unternehmen in

Deutschland", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.

"TV-Banner bieten ohne aufwendige Spotproduktion den idealen Einstieg in

TV-Werbung und steigern die Bekanntheit unserer Kunden effizient, während

Streuverluste durch Targeting minimiert werden."