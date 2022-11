- Automatisiertes und vernetztes Fahren: Weitere Investitionen am Lausitzring - Regenerative Energien: Neues Photovoltaik-Labor in China eröffnet - Elektromobilität: Batterieschnelltest patentiert und im Markt eingeführt - Cyber Security: Führende Technologieunternehmen als Kunden gewonnen - Kfz-Prüfgeschäft: Expansion durch Markteintritt in Spanien und Costa Rica - Wasserstoff: Start erster Lkw-Vermietflotte und BMW-Verbrauchstest begleitet

DEKRA erweist sich im Krisenjahr 2022 als widerstandsfähig gegenüber wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen. Die weltweit tätige Expertenorganisation erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz von nahezu 3,7 Mrd. Euro und damit ein Plus von rund fünf Prozent. "Dank unserer starken Marktpositionen und des anhaltenden Trends zu mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit bleiben wir auf unserem Wachstumsziel", sagte Stan Zurkiewicz, seit April 2022 DEKRA CEO und Vorstandsvorsitzender. Dabei stehen Wachstumschancen in Zukunftsfeldern wie Mobilität der Zukunft, Cybersicherheit und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Speziellen Handlungsbedarf sieht der DEKRA Chef beim Aufbau einer künftigen Wasserstoffwirtschaft. "Wenn wir den Übergang zu einer wasserstoffbasierten Zukunft beschleunigen wollen, müssen wir die Investitionen in die Wasserstoffinfrastruktur erhöhen und einen umfassenden Rechtsrahmen schaffen, um eine sichere Einführung der Technologie zu gewährleisten", erklärte Zurkiewicz. "Dann kann grüner Wasserstoff dank vielfältiger Einsatzmöglichkeiten eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen." Darüber hinaus wird der DEKRA CEO die digitale Transformation des DEKRA Dienstleistungsportfolios weiter fortsetzen und dabei die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellen. So werde die Expertenorganisation zum globalen Partner für eine sichere und nachhaltige Welt.



Im Jahr 2022 hat DEKRA mit Nachdruck an der Umsetzung seiner Strategie 2025 gearbeitet. Im Mittelpunkt stehen die fünf Fokusbereiche Mobilität der Zukunft, Cybersicherheit, Remote Services, Künstliche Intelligenz & Datenanalyse sowie Nachhaltigkeit. In den Fokusbereichen spiegelt sich die Erweiterung des DEKRA Auftrags ("Safety") um die Themen digitale Sicherheit ("Security") und Nachhaltigkeit ("Sustainability"): Zum einen wächst mit der immer stärkeren digitalen Vernetzung von Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen die Bedeutung von Software und damit auch von Cybersicherheit. Zum anderen ist Nachhaltigkeit das Megathema. "Seit der Gründung 1925 verfolgt DEKRA die Vision, die Welt täglich ein Stück sicherer zu machen", erläuterte Stan Zurkiewicz. "Angesichts der enormen Auswirkungen des Klimawandels haben wir uns bewusst dafür entschieden, Nachhaltigkeit zu einem Teil unserer DNA zu machen. Als unabhängiger Dritter mit umfassender Expertise unterstützen wir Kunden in aller Welt dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."