Brita ist Partner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP) / BRITA setzt wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in Zeiten der Krise unverändert stark auf Nachhaltigkeit

Taunusstein (ots) - Zum ersten Mal ist BRITA Partner des Deutschen

Nachhaltigkeitspreises und des diesjährigen Deutschen Nachhaltigkeitstags.

Gerade in den aktuellen, besonders herausfordernden Zeiten setzt das Unternehmen

damit ein Zeichen, dass Nachhaltigkeit unverändert stark im Fokus der Marke

BRITA steht. Der Deutsche Nachhaltigkeitstag ist einer der führenden

Fachkongresse im Bereich Nachhaltigkeit und bringt unter dem Motto "Weil wir es

können. Nachhaltigkeit trotz Krise." die wichtigsten Stakeholder der Branche

zusammen. Der Kongress findet am 1. und 2. Dezember in Düsseldorf statt.



"Gerade jetzt, in Zeiten der Krise, müssen Unternehmen Mut beweisen und

Nachhaltigkeit weiter forcieren. Wir wollen zeigen, dass das möglich ist.

Effiziente, qualitativ hochwertige und gut designte Produktlösungen sollen es

unseren Kunden ermöglichen, nachhaltig zu handeln, ohne auf Qualität und Genuss

zu verzichten Hier setzen wir als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen

und Experte auf dem Gebiet der Trinkwasseroptimierung an", erklärt CEO Markus

Hankammer. Er wird im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages am Donnerstag,

1. Dezember eine Keynote zum Thema "Trinkwasser in Zeiten des Wandels"

(https://www.nachhaltigkeitspreis.de/kongress/ueberblick/) halten.