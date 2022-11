PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung gefunden. Sie folgten damit der uneinheitlichen Entwicklung an den US-Börsen, die am "Black Friday" nach dem handelsfreien Feiertag "Thanksgiving" bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit schließen. Während es in Prag und Moskau nach unten ging, verbuchte der Warschauer Aktienmarkt ein kleines Plus. Kräftigere Aufschläge gab es an der Budapester Börse.

Der ungarische Bux legte um 0,97 Prozent auf 45 715,33 Punkte zu. Die stärksten Umsätze gab es bei den Bankaktien von OTP zu sehen, die 0,5 Prozent gewannen. Auch andere Bluechips wie Gedeon Richter (plus 2,8 Prozent) und Mol (plus 0,2 Prozent) konnten zulegen. MTelekom zogen um 0,9 Prozent an.