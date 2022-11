Die Marken unseres Vertrauens

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Social-Listening-Studie zeigt: Diese Unternehmen gelten als besondersvertrauenswürdigLoks der Marke Fleischmann fahren durch Modellbaulandschaften auf Spur N, Zügeder Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) auf Regionalbahnstrecken im Nord-OstenBrandenburgs. Groß und Klein ist gemein: Ihnen wird in ihrer jeweiligen Branchedas "Höchste Vertrauen" entgegengebracht. Beide genießen einen Ruf fürSeriosität und Qualität, gelten als verlässlich und empfehlenswert wie keinzweiter Anbieter unter Spielzeugmarken respektive Eisenbahnunternehmen inDeutschland. Das zeigt die Social-Listening-Studie "Höchstes Vertrauen", für diedas IMWF im Auftrag von Focus Money den öffentlichen Online-Diskurs zu rund17.000 Unternehmen und Marken über einen Zeitraum von zwölf Monaten analysierthat. Für 479 Branchen und Produktkategorien wurde mit Hilfe von VerfahrenKünstlicher Intelligenz bestimmt, welche Anbieter die beste Reputation imHinblick auf Seriosität, Qualität, Weiterempfehlung und Vertrauen genießen.2.541 Mal wurden für deutlich über die Brachennormalität herausragendeErgebnisse das Deutschlandtest-Siegel "Höchstes Vertrauen 2022" verliehen.Darunter unter anderem an die Sparkasse Harburg-Buxtehude und die HannoverscheVersicherung.Zu den Branchen, in denen sich besonders viele Qualifikanten für das Siegel"Höchstes Vertrauen 2022" sammeln, gehört zum Beispiel der deutsche Exportmotordes Maschinen- und Anlagenbaus. Primus und damit Messlatte ist in dieser Gruppedas traditionsreiche Odenwalder Familienunternehmen Mosca, das auf Fördertechnikund Umreifungsmaschinen auf Weltniveau spezialisiert ist. Weitere 40 Unternehmendieser großen Branche reichten in ihren Ergebnissen so nah an dessenSpitzenleistung heran, dass sie ebenfalls die Kriterien für dasDeutschlandtest-Siegel erfüllen.Verbrauchernäher führt unter den gesetzlichen Krankenversicherungen die heuteals BIG direkt gesund firmierende Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit ein Feldvon insgesamt 17 Ausgezeichneten an. An der Spitze von 15 als besondersempfehlenswert geltenden Anbietern von Wohnwagen und Reisemobilen genießtBürstner das "Höchste Vertrauen".Vertrauen: Fundament des Erfolgs"Vertrauen in und Glaubwürdigkeit von Marken und Unternehmen entsteht durch dasErfüllen von Markenversprechen. So gewonnenes hohes Vertrauen geht dann häufigmit einem hohen Markenwert einher", erläutert Jörg Forthmann, GeschäftsführenderGesellschafter des IMWF. "Allerdings führt umgekehrt auch ein geringes Vertrauenoftmals zu einem geringen Markenwert. Und nur wer über ein hohes Maß an