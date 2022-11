Im Jahr 2021 überstieg der Umfang der IoT-Industrie in der Stadt 350 Milliarden Yuan, was 50 Prozent der IoT-Industrie in Jiangsu und fast 25 Prozent des chinesischen Gesamtvolumens ausmacht. Zwischen Januar und September dieses Jahres lag die Wachstumsrate bei 14 Prozent.

Wuxi ist ein Wegbereiter in der IoT-Entwicklung und die einzige Demonstrationszone Chinas für innovative Sensornetzwerke. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich dieser Branche zugewandt.

PEKING, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Am 26. November wurde der World Internet of Things (IoT) Wuxi Summit 2022 in Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eröffnet.

