WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,80 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit seinem dritten Quartal die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine erfolgreiche Refinanzierung mit Bankdarlehen sowie eine Reduzierung der mittelfristigen Cluster-Risiken 2025 und 2026 wären für die Stimmung gegenüber den Papieren positiv./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 2,484EUR gehandelt.