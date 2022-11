The State of Fashion 2023

Düsseldorf (ots) - Heute veröffentlichen McKinsey & Company und The Business of

Fashion (BoF) den The State of Fashion 2023 Report. Der Bericht zeigt, dass die

Branche auf einen globalen Abschwung zusteuert: Die Kombination aus dem Krieg in

der Ukraine, steigender Inflation und gestörten Lieferketten führt zu

pessimistischer Stimmung für das kommende Jahr. Infolgedessen erwarten 56% der

Verantwortlichen in der Modebranche eine Verschlechterung der Bedingungen im

Jahr 2023.



Chancen trotz globalem Abschwung