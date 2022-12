TAIPEH (dpa-AFX) - Der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC wird Insidern auch moderne 4 Nanometer-Chips in den USA produzieren. Ab 2024 sollen in einer neuen Fabrik in Arizona auch 4-Nanometer-Chips hergestellt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Bezug auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Wichtige US-Kunden wie der iPhone-Hersteller Apple hätten TSMC dazu gedrängt. Die Fabrik in Arizona war ursprünglich für die Fertigung von 5-Nanometer-Chips geplant. Allerdings wird der Standard in zwei Jahren überholt sein.

Zudem plant TSMC den Insidern zufolge ein weiteres Werk in der Nähe. Dort sollen dann 3-Nanometer-Chips hergestellt werden. Es wird erwartet, dass die neuen Pläne zum Besuch von US-Präsident Joe Biden und Handelsministerin Gina Raimondo in Phoenix in der nächsten Woche bekannt gegeben werden. TSMC lehnte dem Bericht zufolge eine Stellungnahme ab. Apple habe nicht sofort auf die Bitte um einen Kommentar reagiert.