Aduro meldet Abschluss der mechanischen Montage seines R2-Kunststoffreaktors

Sarnia, Ontario, Kanada, den 1. Dezember 2022 - Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ) (FWB: D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt bekannt, dass das Unternehmen den Bau und die mechanische Montage seines Hydrochemolytic-Kunststoffreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss („R2-Kunststoffreaktor“) im Pilotmaßstab abgeschlossen hat.

Die Pläne für die Prüfungen und Zertifizierungen liegen vor, und die abschließende Zertifizierung durch die Technical Standard and Safety Authority (TSSA) macht gute Fortschritte, wobei die Registrierung für Ende dieses Monats erwartet wird. Nach der Zertifizierung wird die Reaktoreinheit für letzte Prüfungen und die Inbetriebnahme in das vor Kurzem erweiterte Labor in London, Ontario, verlagert.

Der R2-Kunststoffreaktor dient der Akquisition von Kunden und ist darauf ausgelegt, verschiedene Ausgangsmaterialien aus Kunststoff zu verarbeiten, etwa Polyethylen, Polypropylen und Styropor als Einzel-Zufuhrmaterialien, gefolgt von einer Mischung dieser zuzuführenden Ausgangsmaterialien. Der R2-Kunststoffreaktor wird auch zur Evaluierung des Einflusses von Materialien verwendet, die in mehrlagigen Kunststoffen zu finden sind, etwa Papier, Kartonagen, Polymermaterialien, metallisierte Schichten und Aluminiumfolie.

Damit bringt Aduro seine Pläne effektiv voran, stärker kontaminierte Materialien zu verarbeiten, die derzeit mit den bestehenden Technologien nicht verwertet werden können. Dies sind wichtige Daten, die das konzipierte Scale-up- und Optimierungsprogramm des Unternehmens für die erweiterte Pilotphase unterstützen (R3-Kunststoffreaktor).

Im Jahr 2022 führte das Unternehmen mehrere Projekte durch, unter anderem den Bau der Reaktoreinheiten, sowohl der Kunststoff-Upcycling-Einheit als auch der Bitumen-Upgrading-Einheit, den Bau der Entspannungstrommel-Einheit für die Vorverarbeitung der Bitumen-Ausgangsmaterialien und die Erweiterung der Laboreinrichtungen und -kapazitäten, mit denen die Ressourcen des Unternehmens für eine effizientere Durchführung seiner Forschungs&Entwicklungs-, Scale-up- und Vermarktungspläne zentralisiert werden.