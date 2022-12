Berlin (ots) -



- Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken hat die

Energieeffizienz von Einfamilienhäusern untersucht, die aktuell zum Verkauf

angeboten werden

- Nur 17 Prozent der angebotenen Häuser sind in den besten drei Effizienzklassen

eingestuft

- Im Durchschnitt verbrauchen Immobilien 175 kWh Energie pro Quadratmeter - das

entspricht der Energieeffizienzklasse F



Angesichts massiv steigender Heizkosten sparen viele Haushalte bei ihrem

Energieverbrauch. Das geht leichter, je besser der energetische Zustand der

bewohnten Bausubstanz ist. Deshalb fördert die Bundesregierung energetische

Sanierungen, allein im vergangenen Jahr mit acht Milliarden Euro. Doch wie ist

der aktuelle energetische Status des Immobilienbestands in Deutschland? Die

Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken (

http://www.betoninstandsetzer.de ) hat 8015 Immobilienangebote von

Einfamilienhäusern auf der Verkaufsplattform immonet.de analysiert. Die Analyse

zeigt, dass ein großer Teil der Immobilien in den schlechtesten

Energieeffizienzklassen liegt. Hier besteht erheblicher Instandsetzungsbedarf.





Große regionale Unterschiede in der BausubstanzVon den untersuchten Anzeigen haben 4416 Angaben zur Energieeffizienz gemacht.Danach liegen nur 17 Prozent in den drei Klassen A+ bis B. Zusammen mit derEnergieeffizienzklasse C machen Neubauten 26 Prozent der Angebote aus. Imenergetischen Zustand der Bausubstanz gibt es starke regionale Unterschiede: InChemnitz gehören 41 Prozent der Hausangebote in die drei bestenEnergieeffizienzklassen. In Dresden sind es 31 Prozent, in München 29 Prozentund Berlin 28 Prozent. Zu den Schlusslichtern gehören Stuttgart, wo 61 Prozentder angebotenen Immobilien eine der drei schlechtesten Energieeffizienzklassenangeben, in Bochum sind es 59 Prozent und in Bremen 56 Prozent.Die kompletten Daten zu den untersuchten Städten finden sie unter https://www.betoninstandsetzer.de/blog/grosser-sanierungsbedarf-schlechte-energieeffizienz-bei-immobilien/60 Prozent der Angebote haben eine schlechte EnergieeffizienzklasseInsgesamt hat die Mehrheit der untersuchten Einfamilienhäuser eine schlechteEnergiebilanz. In den Energieklassen mit der geringsten Effizienz (ab Klasse E)liegen knapp 60 Prozent aller angebotenen Häuser. Über ein Viertel der Häusergehört sogar zu den zwei schlechtesten Energieeffizienzklassen G und H. DerenEnergieverbrauch ist mit mehr als 200 kWh/m² doppelt so hoch wie in dermittleren Effizienzklasse D, zu der 14 Prozent der angebotenen Häuser gehören.Gasheizung ist der häufigste Energieträger