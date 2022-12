Maple Gold steigert Winterexplorationsaktivitäten mit fünf Bohrgeräten bei Eagle und Joutel

Vancouver, BC - (1. Dezember 2022) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mine ...) freut sich, bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Oktober 2022 zwei (2) zusätzliche Bohrgeräte gesichert wurden, wodurch sich die Anzahl der Bohrgeräte vor Ort auf insgesamt fünf (5) erhöht. Die zusätzlichen Bohrgeräte werden dazu beitragen, das bereits angekündigte 6.000 Meter ("m") tiefe Bohrprogramm im Minengebiet Telbel ("Telbel") beim Projekt Joutel ("Joutel"), das von einem 50/50-Joint-Venture (das "JV") zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten wird, abzuschließen sowie das bereits angekündigte 10.000 Meter tiefe Bohrprogramm beim JV-Projekt Douay ("Douay") in den kommenden Wochen einzuleiten.