Entwurf der EU-Verpackungsverordnung Mehrwegquoten sind keine Garantie für bessere Ökobilanzen / Wellpappenindustrie lebt Prinzip der Kreislaufwirtschaft schon lange erfolgreich vor

Darmstadt (ots) - Die Einführung von Mehrwegquoten für bestimmte Transport-

sowie Versandverpackungen wäre ein nicht zu rechtfertigender Schritt, denn

Mehrwegverpackungen erzielen in Studien keineswegs immer die bessere Ökobilanz.

Diese Position bekräftigt der Verband der Wellpappen-Industrie e.V. (VDW)

anlässlich des Entwurfes für eine Verpackungsverordnung, den die Europäische

Kommission am 30. November vorgestellt hat. Die Wellpappenindustrie leiste durch

innovative Verpackungslösungen einen wichtigen Beitrag zu einem immer

effizienteren Rohstoffeinsatz und lebe das Prinzip der Kreislaufwirtschaft schon

lange erfolgreich vor.



"Aktuelle Studien, so zuletzt eine umfangreiche Lebenszyklus-Analyse im Auftrag

des europäischen Verbandes FEFCO (https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pre

ssemitteilungen/2022-11-04-vdw-aktuelle-oekobilanzielle-studie-zu-transportverpa

ckungen-ist-richtungsweisendes-signal-fuer-die-politik-147.html) , zeigen anhand

konkreter Beispielfälle: Mehrwegverpackungen weisen im direkten Vergleich

keineswegs immer die bessere Ökobilanz auf. Entsprechend ungerechtfertigt wäre

die Einführung verbindlicher Quotenvorgaben, ob nun im Rahmen der europäischen

oder der nationalen Gesetzgebung", kommentiert VDW-Geschäftsführer Dr. Oliver

Wolfrum den Entwurf der Europäischen Kommission für eine neue

Verpackungsverordnung. Dieser sieht ab 2030 für Verpackungen von

Haushaltsgroßgeräten eine Mehrwegquote von 90 Prozent vor. Für

E-Commerce-Verpackungen soll ab 2030 eine Quote von 10 Prozent, ab 2040 dann

eine Quote von 50 Prozent gelten.