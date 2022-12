Betriebs- und Unternehmens-Update

06.12.22 - CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das die nächste Generation nachhaltiger Lithiumprojekte in Chile vorantreibt. Es gibt ein Betriebs- und Unternehmens-Update bekannt, das die Fortschritte während eines kürzlichen Besuchs des Vorstands in Chile bekannt, bei dem sehr positive Gespräche mit chilenischen Regierungsvertretern stattfanden. Das Unternehmen gibt auch weitere Aktivitäten bekannt, mit denen es Fortschritte auf dem Weg zum voraussichtlichen Beginn der Lithiumproduktion im Jahr 2025 macht.

Highlights:

Betrieb:

- Laguna Verde:

Die Ressourcenbohrung bei LV06 begann am 23. November 2022, die Installation der Metallverrohrung über den oberen 42 m wurde erfolgreich abgeschlossen

Ein zweites Bohrgerät wurde beschafft, so dass die Bohrungen in LV06 und LV05 gleichzeitig durchgeführt werden können.

Aktualisierte JORC-Ressourcenschätzung bleibt im Plan für Ende Q1 2023

Scoping-Studie wird dem Markt in den kommenden Wochen vorgelegt

Angebote für eine Vormachbarkeitsstudie ("PFS") von zwei führenden internationalen Beratern erhalten; die Ernennung soll noch in diesem Monat bestätigt werden und die Arbeiten sollen unmittelbar danach beginnen. Plan, die PFS in H2 2023 abzuschließen

- Francisco Basin:

Ressourcenbohrungen - Verbesserung der Zufahrtsstraße im Gange, danach Einrichtung des Camps und Beginn der Bohrungen bis Monatsende

Scoping-Studie läuft und wird voraussichtlich in Q1 2023 abgeschlossen sein

Aktualisierte JORC-Ressourcenschätzung aus den Bohrlöchern FB02, FB03 und FB04 bis Ende des ersten Halbjahres 2023 erwartet

- Llamara:

Die Erteilung der Lizenzen befindet sich in der Endphase, nachdem alle relevanten gerichtlichen Auflagen erfüllt wurden; der Beginn der Bohrungen ist für Anfang Q1 2023 geplant, sobald die Lizenzen erteilt wurden.

- Direkte Lithiumextraktion ("DLE") Pilotanlage:

Lieferung einer DLE-Demoanlage im Labormaßstab nach Copiapo, Chile, die mit Unterstützung des DLE-Verarbeitungspartners SunResin aufgebaut wird

Die DLE-Pilotanlage, eine Komponente einer vollständigen Pilotanlage zur Herstellung von 1 Tonne Lithium in Batteriequalität als Carbonat und Hydroxid, wurde bei SunResin in Belgien in Auftrag gegeben. Installation und Inbetriebnahme voraussichtlich in Q2 2023

- Ausbau des operativen Teams in Chile und Plan zur Eröffnung eines Büros in Copiapo als operatives Zentrum des Unternehmens in den kommenden Wochen.

Besuch des Vorstands in Chile:

- Besuche an den beiden Standorten Laguna Verde und Francisco Basin, um die Bohrmannschaften zu sehen und die laufenden Bohrungen des Bohrlochs LV06 in Laguna Verde zu verfolgen

- Sehr positive Treffen mit wichtigen zentralen und regionalen Behörden zur Förderung von CleanTech Lithium und zur Zusammenarbeit im Hinblick auf den Plan des Unternehmens, 2025 mit der Produktion in Laguna Verde zu beginnen, einschließlich Gesprächen über den Fortschritt der Anträge auf Produktionsgenehmigung (CEOL)

- Treffen mit Vertretern von SunResin in Santiago, um das weitere Programm für den Plan des Unternehmens zu vereinbaren, im Jahr 2024 mit dem Bau der ersten Lithiumkarbonat/Hydroxid-Produktionsanlage in Laguna Verde mit einer Jahreskapazität von 20.000 Tonnen zu beginnen. SunResin bestätigt, dass die Anlage innerhalb von acht Monaten nach der Bestellung in Chile installiert werden kann.

Aldo Boitano, Vorstandsvorsitzender von Cleantech Lithium PLC, kommentierte dies mit den Worten: “Wir freuen uns, dass an vielen Fronten bedeutende Fortschritte erzielt werden. Unsere Bohrkampagne bei Laguna Verde wurde wieder aufgenommen und die Mobilisierung zum Francisco Basin wird in Kürze erwartet. Wir beabsichtigen, die Ergebnisse der Scoping-Studie für Laguna Verde in naher Zukunft bekannt zu geben und bald darauf mit der PFS zu beginnen.“

“Der jüngste Besuch des Vorstands beinhaltete positive Treffen mit wichtigen Regierungs- und Regionalvertretern, die alle das Ziel des Unternehmens unterstützten, Lithium in Batteriequalität in relativ kurzer Zeit und auf nachhaltige Weise zu produzieren. Sie zeigten sich erfreut darüber, dass das Unternehmen immer mehr Einheimische beschäftigt und bei den örtlichen Gemeinden für die Umweltfreundlichkeit des Unternehmens wirbt. Es wird ein Büro in Copiapo eröffnet, das dieses Engagement weiter erleichtern wird.“

“Schließlich hatten wir in Santiago ein sehr positives Treffen mit unserem Partner für die DLE-Verarbeitung, SunResin, der bereits DLE-Anlagen in verschiedene Länder geliefert hat und mit dem Unternehmen an unserer Pilotanlage arbeitet. Wir sind zuversichtlich, dass sie in der Lage sein werden, den von uns erwarteten Zeitplan für die Lieferung der Anlagen einzuhalten, die für die Aufnahme der Lithiumproduktion aus unseren Projekten im Jahr 2025 erforderlich sind. Und wir freuen uns darauf, mit SunResin als langfristigem kommerziellen Partner zusammenzuarbeiten und unsere Pilotanlage in naher Zukunft zu liefern.”

Weitere Informationen:

Betrieb:

Laguna Verde

Bei Laguna Verde liegt der Schwerpunkt der aktuellen Explorationssaison auf der Fertigstellung der Bohrungen LV05 und LV06, deren Standorte in Abbildung 1 dargestellt sind. Die Zufahrtsstraßen zu den Bohrlöchern und die Einrichtung des Bohrlagers wurden im November 2022 abgeschlossen. Die Bohrungen werden mit einem Vorbohrgerät durchgeführt, das für die oberen 50 m einen 20-Zoll-Bohrer mit großem Durchmesser verwendet. Zur Stabilisierung des oberen Bohrlochs wird eine 14-Zoll-Stahlverrohrung eingebracht, bevor ein 10-Zoll-Durchmesser-Reverse-Circulation-Bohrer zum Bohren in die Tiefe verwendet wird. Das Bohrloch wird dann bis in die Tiefe mit einem 8-Zoll-PVC-Gehäuse verrohrt, das eine geschlitzte Verrohrung über der Aquiferzone enthält.

Abbildung 1: Laguna Verde-Bohrplan

Die Bohrlöcher LV05 und LV06 sind wichtige Standorte im Hinblick auf das Laguna-Verde-Ressourcenmodell, da sie mit den tiefsten Abschnitten des Modells übereinstimmen und am repräsentativsten für die unterirdischen Ressourcen direkt unter dem Abdruck der Laguna sind. LV05 befindet sich näher am östlichen Rand der Laguna als die im ersten Halbjahr 2022 fertiggestellte Bohrung LV03, bei der in der Tiefe entnommene Proben Lithiumgehalte von bis zu 409 mg/L aufwiesen. Nach erfolgreicher Fertigstellung und Erschließung der Bohrungen werden diese auch als primäre Pumpentestbohrungen für wichtige hydrogeologische Testarbeiten verwendet.

Die Bohrung LV06 wurde am 23. November 2022 begonnen und stieß in 12 m Tiefe auf einen Sole-Aquifer. Die oberen 42 m des Bohrlochs wurden mit einem Stahlrohr verrohrt. Das Vorbohrgerät wurde nun an den Standort von LV05 verlegt, und ein zweites Umkehrbohrgerät wurde an LV06 verlegt, um das Bohrloch bis in die Tiefe zu bohren und beide Bohrungen gleichzeitig durchführen zu können. Die Bohrungen werden voraussichtlich im Januar 2023 abgeschlossen; die Ergebnisse und eine aktualisierte JORC-Ressourcenschätzung werden für das Ende des ersten Quartals 2023 erwartet.

Die Machbarkeitsstudien schreiten weiter voran, wobei die Laguna Verde Scoping Study in den kommenden Wochen dem Markt vorgestellt werden soll, während von zwei führenden internationalen Beratern Angebote für die Durchführung einer PFS eingegangen sind. Es wird erwartet, dass der Auftrag für die PFS noch in diesem Monat bestätigt wird und die Arbeiten unmittelbar danach beginnen werden. Die PFS soll im dritten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Francisco Basin

In Francisco Basin liegt der Schwerpunkt der aktuellen Explorationsphase auf der Fertigstellung der Bohrungen FB02, FB03 und FB04, deren Standorte in Abbildung 2 dargestellt sind. FB01 wurde im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen und bildete die Grundlage für die JORC-Ressourcenschätzung von 0,51 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent ("LCE"). Es wird davon ausgegangen, dass sich der bei FB01 durchteufte Grundwasserleiter bis zu den Standorten von FB02, FB03 und FB04 erstreckt. Im chilenischen Winter gab es in der Region ungewöhnlich starke Schneefälle, die sich auf die Minenstraße auswirkten, die zum Francisco Basin führt, im Gegensatz zur asphaltierten internationalen Straße, die zur Laguna Verde führt.

Abbildung 2: Francisco Basin Drill Plan-Karte

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Straßenbauarbeiten innerhalb von 10 Tagen abgeschlossen sein werden, gefolgt von der Mobilisierung des Lagers und des Bohrgeräts, so dass mit den Bohrungen bis zum Monatsende begonnen werden kann. Vor der Winterpause wurde das Bohrloch FB02 bis zu einer Tiefe von 102 m gebohrt, wobei in den oberen 51 m ein Stahlrohr installiert wurde. Die drei Bohrungen werden voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2023 abgeschlossen, wobei die Ergebnisse und eine aktualisierte JORC-Ressourcenschätzung bis Ende des ersten Halbjahres 2023 erwartet werden.

Für das Francisco Basin-Projekt wurde eine Scoping-Studie begonnen, die voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein wird.

Llamara-Projekt

Die Lizenzanträge wurden im Mai 2022 eingereicht, nachdem alle relevanten Landkonzessions- und Gerichtsanforderungen erfüllt worden waren. Der typische Bewilligungszeitraum für Anträge in Chile beträgt 6 bis 9 Monate, was einen Zeitrahmen von November 2022 bis Januar 2023 ergibt. Das Geologenteam des Unternehmens hat den bevorzugten Standort für die geplante Explorationsbohrung auf der Grundlage historischer geophysikalischer Vermessungsdaten ausgewählt, die auf einen mächtigen hypersalinaren Grundwasserleiter im Lizenzgebiet schließen lassen. Das Bohrunternehmen, das bei Laguna Verde und Francisco Basin tätig ist, wird auch die Bohrungen beim Projekt Llamara durchführen. Die gleichzeitige Durchführung von Bohrungen bei drei Projekten in Chile stellt sowohl für CTL als Explorations- und Erschließungsunternehmen als auch für das lokale Bohrunternehmen ein bedeutendes Unterfangen dar, das die Bedeutung einer produktiven Partnerschaft für beide Parteien unterstreicht.

DLE-Pilotanlage

Eine DLE-Demoanlage im Labormaßstab, die kürzlich nach Copiapo geliefert wurde, wird mit Unterstützung von SunResin eingerichtet. Sie wird kleine Mengen von Post-DLE-Eluat produzieren, das für Prozesstests verwendet wird.

CTL hat die DLE-Anlage für eine Pilotanlage bestellt, in der monatlich eine Tonne Lithium in Batteriequalität als Karbonat und Hydroxid hergestellt werden soll. Diese Anlage wird in den Anlagen von SunResin in Belgien hergestellt und soll im zweiten Quartal 2023 installiert und in Betrieb genommen werden. Die Pilotanlage wird Daten zur Prozessverifizierung liefern, die einen wichtigen Beitrag zur PFS leisten werden, und außerdem ausreichende Mengen an Lithiumcarbonat und -hydroxid in Batteriequalität für Produkttests durch potenzielle Kunden wie Batteriehersteller, Automobilhersteller und internationale Händler produzieren. CTL verfügt über eine spezielle Anlage in Copiapo, die sowohl für die Demo-Einheit als auch für die geplante Pilotanlage geeignet ist.

Erweiterung des Einsatz- und Supportteams in Chile

Da das Unternehmen seine Aktivitäten in Chile im Laufe des Jahres 2022 ausgeweitet hat, wollte es sicherstellen, dass es über die erforderlichen personellen Ressourcen verfügt, um seine Arbeitsprogramme effektiv durchzuführen und schließlich im Jahr 2025 eine nachhaltige Lithiumproduktion nach dem DLE-Verfahren zu erreichen.

In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen in den letzten Monaten neue Führungspositionen in den folgenden Bereichen geschaffen:

- Betrieb: Betriebskoordinator, der mit dem COO und dem CEO an verschiedenen betrieblichen Aufgaben arbeitet, einschließlich der Scoping-Studien und der PFS

- DLE: DLE-Prozessmanager, der in naher Zukunft in der DLE-Pilotanlage von anderen neu eingestellten Fachkräften in Copiapo unterstützt werden wird

- Umwelt: Umweltberater zur Unterstützung des UVP-Verfahrens

- Beziehungen zur Gemeinschaft: Community Relations Manager für die Zusammenarbeit mit den regionalen Behörden und den lokalen Gemeinden in der Atacama-Region, um die volle Unterstützung der Gemeinden für die zukünftigen Projekte des Unternehmens sicherzustellen

- Hydrogeologie: Hydrogeologe zur Leitung der Berater, die an den hydrogeologischen Studien arbeiten, die einen entscheidenden Teil unseres geplanten DLE-basierten Betriebs und auch ein Schlüsselelement der EIA und PFS darstellen werden

- HR: Berater für Organisationsentwicklung zur Unterstützung der Personalarbeit, die erforderlich ist, da das Unternehmen zur Unterstützung der Bauphasen der Projekte des Unternehmens erhebliche zusätzliche Mitarbeiter einstellen will.

Zu Beginn des Jahres 2022 hatte das Unternehmen nur drei Vollzeitmitarbeiter in Chile und war damit aus operativer Sicht ein noch sehr junges Unternehmen. Es wird nun prognostiziert, dass Ende 2022 etwa 20 Mitarbeiter in der chilenischen Organisation des Unternehmens tätig sein werden, die dem CEO unterstellt sind, und zusätzlich etwa 80 Auftragnehmer an den beiden Bohrstandorten arbeiten werden (zwei rotierende Crews).

Eröffnung eines Büros in Copiapo

Da das Unternehmen im letzten Jahr gewachsen ist, ist es klar, dass eine stärkere Präsenz in Copiapo erforderlich ist. Insbesondere ist dies aus betrieblicher und regulatorischer Sicht sowie im Hinblick auf die Beziehungen zur Gemeinde wichtig. Copiapo ist mit seinen rund 158.000 Einwohnern die wichtigste Stadt in der Atacama-Region und liegt ca. 200 km bis 260 km von den Projekten Laguna Verde und Francisco Basin entfernt. Das Unternehmen plant daher, in den kommenden Wochen ein neues Büro zu eröffnen, das zum Hauptgeschäftssitz des Unternehmens in Chile werden soll und auch als Drehscheibe dienen wird, in der die lokale Bevölkerung - und andere interessierte Parteien und Nichtregierungsorganisationen - mit dem Personal des Unternehmens über die Zukunftspläne des Unternehmens kommunizieren können.

Das neue Büro wird sich im Zentrum von Copiapo befinden, in der Nähe der Büros der regionalen Regulierungsbehörden und des Beauftragten des Präsidenten für die Atacama-Region.

Besuch des Vorstands in Chile:

Mit dem zweiwöchigen Besuch des Vorstands in Chile sollten die folgenden Ziele erreicht werden:

- das neue Team in Chile kennenzulernen - angesichts der erheblichen Erweiterung dieses Teams im Laufe des Jahres 2022 - und mit den verschiedenen Managern an der Vereinbarung der Arbeitsprogramme, Budgets und KPIs für 2023 zu arbeiten. Dazu gehörten verschiedene Präsentationen des Managements zu spezifischen Aktivitäten

- die Einsatzorte Laguna Verde und Francisco Basin zu besichtigen und sich über die Fortschritte der Bohrkampagnen zu informieren und mit den Bohrmannschaften vor Ort in Kontakt zu treten. Dazu gehörte auch eine Übernachtung im Bohrlager Laguna Verde

- Treffen mit Aufsichtsbehörden, Regierungsvertretern und auch Vertretern staatlicher Organisationen in Copiapo und Santiago, und

- mit Vertretern von SunResin zusammenzutreffen, die nach Santiago geflogen waren, um die Installation und den Betrieb der DLE-Pilotanlage zu erörtern, die das Unternehmen vor kurzem in Auftrag gegeben hatte, und um Maßnahmen zu erörtern, die im Hinblick auf die Bestellung der vollständigen DLE-Anlage erforderlich sind, die das Unternehmen im Jahr 2024 errichten und installieren möchte.

Treffen mit der Regierung und anderen Stellen

Der Präsident, der CEO und der CFO trafen während ihres Besuchs in Chile mit den folgenden Vertretern zentraler, regionaler und staatlicher Stellen zusammen:

Bergbauministerium: Staatssekretär für Bergbau

Regionalregierung von Atacama:

- Erste Sitzung: Stellvertretender Regionalgouverneur, Leiter Produktive Entwicklung

- Zweite Sitzung: Regionalsekretär Bergbau

- Dritte Sitzung: Präsidentschaftsdelegierter

ENAMI: Geschäftsführender Vizepräsident

Die ENAMI ist eine der staatlichen Einrichtungen, die für die Förderung der Gewinnung und Vermarktung von Mineralien in Chile zuständig sind.

Alle Treffen verliefen sehr positiv, und die Pläne des Unternehmens, Lithium auf nachhaltige Weise zu produzieren, wurden von allen unterstützt. Es wurde betont, dass Menschen aus den örtlichen Gemeinden beschäftigt werden sollen und dass in allen Phasen der Projekte ein ständiger direkter Dialog mit den örtlichen Gemeinden geführt werden soll. Das Verfahren zur Erlangung der Produktionsgenehmigungen (CEOLs) für die Projekte wurde ebenfalls erörtert, und es sind in naher Zukunft weitere Gespräche über die besten Möglichkeiten geplant, diese in den kommenden Monaten voranzutreiben.

Treffen mit SunResin

Vertreter von SunResin trafen sich auch mit dem Vorstand und dem technischen Team von CTL, um die Fortschritte bei der kürzlich bestellten DLE-Pilotanlage zu erörtern und, was noch wichtiger ist, den Plan des Unternehmens voranzutreiben, im Jahr 2024 mit dem Bau der ersten Lithiumkarbonat-/Hydroxid-Produktionsanlage mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr in Laguna Verde zu beginnen. In der Präsentation von SunResin wurde die führende Rolle des Unternehmens beim Einsatz von DLE im kommerziellen Maßstab hervorgehoben und die Kapazitäten des Unternehmens bei der Bereitstellung von:

- Ein durchgängiger Prozess, der die DLE-Stufe bis zur Endstufe der Herstellung von Lithiumprodukten in Batteriequalität umfasst

- Modular aufgebaute Anlagen im kommerziellen Maßstab, die skalierbar sind und innerhalb von acht Monaten nach Bestellung installiert werden können

- Handelsvereinbarungen, die auf einer transparenten Preisgestaltung beruhen

- Projektabwicklung, die die Planung und Beschaffung sowie den Bau vor Ort mit Unterstützung von SunResin umfasst, und

- Produktleistungsgarantien, wie z. B. Benchmarks für die Lithium-Rückgewinnungsrate, die das Risiko mindern und eine wichtige Unterstützung für die künftige Mittelbeschaffung bieten.

Das Management von CleanTech Lithium und sein technisches Team planen, im ersten Halbjahr 2023 in Betrieb befindliche DLE-Anlagen in China zu besuchen, die die Technologie von SunResin nutzen. SunResin betrachtet Projekte, die einen klaren Weg zur Genehmigung und keine wesentlichen betrieblichen Hürden aufweisen, als hochgradig geeignet und sieht das Unternehmen eindeutig als langfristigen kommerziellen Partner.

Abbildung 3: Treffen mit SunResin in Santiago, 26. November 2022

Anmerkungen

CleanTech Lithium (AIM:CTL) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das die nächste Generation von nachhaltigen Lithiumprojekten in Chile vorantreibt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ab 2025 erhebliche Mengen an Lithium in Batteriequalität zu produzieren, und zwar nahezu ohne Kohlenstoffemissionen und mit geringen Umweltauswirkungen, um dem EU-Elektrofahrzeugmarkt eine umweltfreundliche Lithiumversorgungslösung anzubieten.

CleanTech Lithium verfügt über zwei aussichtsreiche Lithiumprojekte - Laguna Verde und Francisco Basin -, die im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, liegen. Sie befinden sich in Becken, die vollständig vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Entwicklungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Die Projekte haben direkten Zugang zu einer hervorragenden Infrastruktur und zu erneuerbarer Energie. Das Unternehmen hat darüber hinaus weitere 119 Explorationslizenzen in Llamara beantragt, um ein kostengünstiges und engagiertes Greenfield-Projekt als Ergänzung zu den bestehenden fortgeschrittenen Projekten zu erhalten.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, bei der Lithium nur aus der Sole gewonnen wird, was zu einer höheren Gewinnung und Reinheit führt. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird und die lokale Umwelt nicht beeinträchtigt wird.

Über SunResin:

SunResin wurde 2001 gegründet und ist auf die Lieferung von Harzen für die selektive Extraktion, Ausrüstungslösungen und technische Dienstleistungen spezialisiert. SunResin stellt jährlich etwa 50.000 m³ Harze und Adsorber her. Das Harzportfolio umfasst etwa 25 Produktkategorien und mehr als 200 verschiedene Harztypen, die unter anderem im Bergbau und in der Hydrometallurgie sowie in der Wasser- und Abwasseraufbereitung eingesetzt werden. SunResin hält mehr als 30 Patente.

SunResin verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit DLE und hat neun kommerzielle DLE-Verträge mit einer Gesamtkapazität von 73.000 Tonnen Lithium pro Jahr abgeschlossen. Von den neun Verträgen sind vier Anlagen derzeit in Betrieb, drei befinden sich im Bau und zwei weitere sind neue Projekte. Darüber hinaus hat SunResin einen groß angelegten Pilotbetrieb mit einer Kapazität von 600 Tonnen pro Jahr für ein Lithiumprojekt des chinesischen Automobilherstellers BYD durchgeführt, der gemessen am Absatzvolumen der zweitgrößte Hersteller von Elektrofahrzeugen der Welt ist.

SunResin wurde im Februar 2022 von Tibet Summit Resources (einem chinesischen börsennotierten Unternehmen) als DLE-Harz- und Anlagenlieferant für ihr 721 Millionen USD teures Lithiumprojekt in Argentinien mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen Lithium in Batteriequalität pro Jahr engagiert. Das Projekt soll in der ersten Hälfte des Jahres 2023 die Produktion aufnehmen. SunResin wird im Rahmen eines Vertrags im Wert von 102,6 Mio. USD die erste Phase des Projekts mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr liefern, einschließlich der Harzanlage und der Harze. SunResin hat bestätigt, dass die gesamte Ausrüstung vor Ende 2022 vor Ort in Argentinien installiert sein soll.

