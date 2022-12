STS Group: Deutliche Fortschritte in Q3

Nach Darstellung von SMC-Research muss die STS Group zwar im laufenden Jahr bislang einen Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen, im dritten Quartal zeigen sich aber deutliche Fortschritte. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet für 2023 wieder mit einer Steigerung von Umsatz und EBITDA und sieht ein hohes Kurspotenzial.

Im aktuellen Jahr sehe sich STS laut SMC-Research mit einem uneinheitlichen Markt konfrontiert. Während das Geschäft in China nach dem Auslaufen einer Sonderkonjunktur deutlich schrumpfe, vollziehe sich in Europa eine größere Markterholung. Nach neun Monaten müsse das Unternehmen daher in Summe einen leichten Umsatzrückgang um -3,2 Prozent auf 172,1 Mio. Euro hinnehmen, das EBITDA sei infolgedessen von 13,5 auf 7,0 Mio. Euro zurückgegangen. Isoliert betrachtet zeigen sich laut den Analysten im dritten Quartal aber deutliche Fortschritte mit einem Umsatzwachstum um rund 27 Prozent (in Relation zu einem schwachen Vorjahreswert) und einem EBITDA von 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: -0,3 Mio. Euro). Insbesondere die Ergebnisentwicklung stelle eine positive Überraschung dar, weshalb die Analysten ihre Prognose für das EBITDA im Gesamtjahr deutlich angehoben haben.