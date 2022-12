Die Implosion von FTX habe den Bedarf an vertrauenswürdigen, regulierten Kryptowährungsakteuren erhöht. Große Banken sähen darin aber nun eine Gelegenheit, das Geschäft zu übernehmen, sagte Mathew McDermott, Goldmans Leiter für digitale Vermögenswerte, gegenüber Reuters. Goldman prüfe demnach derzeit eine Reihe von Krypto-Firmen. McDermott nannte jedoch keine Details.

FTX beantragte nach seinem dramatischen Zusammenbruch am 11. November in den USA Insolvenzschutz nach Chapter 11, was Ängste vor einer Ansteckung im gesamten Sektor auslöste und den Ruf nach einer stärkeren Regulierung von Kryptowährungen verstärkte.