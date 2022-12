FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte wohl auch am Donnerstag nicht so richtig in die Gänge kommen. Eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 14 270 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls minimal fester erwartet.

Am Freitag hatte der Dax mit 14 584 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht. Angesichts der Verluste seither rückt nun das nächste Zwischentief bei 14 149 Punkten in den Fokus. Laut den Experten der Landesbank Helaba scheint der Dax in eine Korrekturphase einzutreten, nachdem er am Mittwoch unter die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie gesunken ist.