Miele forciert Einsatz von "grünem Stahl" weiter / Absichtserklärungen mit Partnern aus der Industrie sollen die Belieferung mit grünem Stahl ab 2025 sicherstellen (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Absichtserklärungen mit Partnern aus der Industrie sollen die Belieferung mit

grünem Stahl ab 2025 sicherstellen

- Nachhaltiger Einkauf bei Miele mit zweitem Preis bei den PwC Sustainability

Awards ausgezeichnet



Die Miele Gruppe, weltweit führender Hersteller von Premium-Hausgeräten, baut

den Einsatz von grünem Stahl weiter aus. Das Unternehmen hat dafür mit

thyssenkrupp Steel Europe AG, der Salzgitter AG sowie mit H2 Green Steel

Absichtserklärungen zur Belieferung von CO2-armen Stahl unterzeichnet, um

perspektivisch den flächendeckenden Einsatz von grünem Stahl abzusichern.

Bereits jetzt beweist Miele in einem Serienprojekt, dass grüner Stahl

erfolgreich in Backöfen verbaut werden kann. Damit sind sowohl die technischen

Voraussetzungen als auch die strategischen Rahmenbedingungen geschaffen, die

CO2-Emissionen im Bereich der eingekauften Güter und Dienstleistungen

langfristig zu senken.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Unser Anspruch ist, den Kundinnen und Kunden die besten Produkte und Servicesmit den geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu bieten - und diesmöglichst vollständig CO2-neutral", erklärt Hans Krug, Senior Vice PresidentProcurement der Miele Gruppe. "Dafür sind wir im engen Austausch mit unserenLieferantinnen und Lieferanten und freuen uns, im Bereich grüner Stahl nun dennächsten Schritt zu gehen." Seit November 2021 verbaut Miele grünen Stahl inseinen Backöfen, bei dem die CO2-Emissionen im Herstellungsprozess durchVerwendung von klimafreundlichen Energieträgern und Stahlschrott um mehr als 66Prozent verringert ist. Nach den positiven Erfahrungen bei der Verarbeitung istzukünftig die Abnahme größerer Mengen geplant. "Gerne würden wir auch bereitsjetzt mehr grünen Stahl beziehen, allerdings ist dies aufgrund dereingeschränkten Verfügbarkeit im Moment noch nicht möglich", so Krug.Um den flächendeckenden Einsatz von grünem Stahl langfristig abzusichern hat derGütersloher Familienkonzern in den vergangenen Monaten mehrereAbsichtserklärungen zur Abnahme von CO2-armen Stahl unterzeichnet - unteranderem im Oktober mit der Salzgitter AG. Ab Ende 2025 soll Miele ersten grünenStahl erhalten, der im Rahmen des SALCOS-Programms produziert und geliefertwird. Perspektivisch sollen bei dem Projekt Wasserstoff und Strom ausregenerativen Quellen den bisher zur Stahlherstellung benötigten Kohlenstoffkomplett ersetzen und somit die CO2-Emissionen in der Stahlerzeugung um über 95Prozent senken.Ebenfalls im Oktober unterzeichnete Miele mit der thyssenkrupp Steel Europe AGeine Absichtserklärung für die Lieferung von klimafreundlichem Stahl aus derDirektreduktionsanlage, die 2026 am Standort Duisburg starten soll. Diese wird