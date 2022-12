Nestle baut neue Fabrik in der Ukraine

Die Fabrik in der Nähe der Ortschaft Smolyhiw soll die Ukraine wie auch den europäischen Markt beliefern. Neben dem weiteren Ausbau des Geschäfts in der Ukraine sei die Investition auch ein Beitrag zur Stützung der Wirtschaft in der Ukraine, hieß es weiter./cg/rw/AWP/men

Der Nahrungsmittelkonzern baut die Fabrik in der im Westen der Ukraine gelegenen Oblast Wolyn. In der gesamten Region will Nestlé damit 1500 Personen beschäftigen, wie es in einer Mitteilung der Schweizer vom Montag hieß.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer