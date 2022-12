Alpha Copper schließt Erwerb von CAVU Energy Metals ab

Darryl Jones, President, CEO und Director von Alpha, sagte: „Wir freuen uns, diese Transaktion abzuschließen und danken den Aktionären von CAVU für ihre großartige Unterstützung bei dieser Fusion. Wir freuen uns darauf, die Explorationsarbeiten auf den Liegenschaften Star und Hopper 2023 voranzutreiben, und werden die Aktionäre über die Ergebnisse im neuen Jahr auf dem Laufenden halten.“

Danny Matthews, Mitgründer von CAVU und neuer Director von Alpha, sagte: „Wir möchten unseren Aktionären, dem technischen Team und allen anderen relevanten Akteuren für ihre überwältigende Unterstützung bei dieser Transaktion danken. Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion zu einem größeren, besser kapitalisierten und insgesamt stärkeren Unternehmen führt. Insbesondere möchten wir dem CEO von CAVU, Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, danken, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass wir das Wachstum und den Erfolg von CAVU vom Beginn bis hin zu einem mehrere Liegenschaften umfassenden Kupferexplorationsunternehmen einschätzen konnten.“

Dr. Luke Bickerton, neuer VP Exploration von Alpha, sagte: „Die vier bohrbereiten Liegenschaften in Alphas Portfolio sind alle herausragende Kupferprojekte. Wir freuen uns insbesondere darauf, das Projekt Star 2023 zu erbohren. Das Projekt Star ist das neueste Projekt in unserem Portfolio und auch das, für das die Risiken am stärksten gemindert wurden. Wir haben dafür die vollständigen Bohrgenehmigungen bis 2026.“

Einzelheiten der Transaktion

Gemäß der Transaktion hat jeder Inhaber von CAVU-Aktien (ein „CAVU-Aktionär“, und gemeinsam als die „CAVU-Aktionäre“ bezeichnet) 0,7 einer Stammaktie von Alpha (wobei jede ganze Stammaktie eine „Alpha-Aktie“ ist) pro CAVU-Aktie erhalten (die „Vergütung“). Als ein Ergebnis der Transaktion hat Alpha insgesamt 25.485.016 Alpha-Aktien ausgegeben, wodurch die bestehenden Aktionäre von Alpha und die ehemaligen Aktionäre von CAVU rund 69,5% bzw. 30,5% der ausstehenden Alpha-Aktien auf nicht verwässerter Basis besitzen.