FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Vorgaben von den Überseebörsen haben den deutschen Aktienmarkt am vorletzten Handelstag des Jahres 2022 noch etwas weiter unter die Marke von 14 000 Punkten gedrückt. Sorgen über rasant steigende Corona-Infektionen in China hatten am Vorabend die US-Börsen belastet und an diesem Donnerstagmorgen zunächst auch die großen Börsen Asiens. Nun folgten die Aktienmärkte in Europa.

In den ersten Minuten gab der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 13 903,11 Zähler nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte sank um 0,21 Prozent auf 25 147,33 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,24 Prozent auf 3799,69 Punkte. Die Handelsvolumina blieben allerdings gering.