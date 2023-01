2022 war ein schwieriges Jahr für den Junior-Goldexplorations- und Entwicklungssektor mit volatilen Rohstoffpreisen und herausfordernden Marktbedingungen. Nichtsdestotrotz war Revival Gold in der Lage, sein Unternehmen erfolgreich mit Eigenkapital zu finanzieren, alle wichtigen Explorations- und Entwicklungspläne sicher und verantwortungsbewusst umzusetzen und den Wert seines Goldprojekts Beartrack-Arnett erheblich zu steigern.

Nach der Erhöhung der Mineralressourcen in der ersten Jahreshälfte rückten die Bohrungen im Zielgebiet Joss im weiteren Verlauf des Jahres ins Rampenlicht und lieferten lange Abschnitte mit hohen Gehalten, während man die Ausmaße der Lagerstätte weiter ausbauen konnte.

Diese Fortschritte sind auf dem Markt nicht unbemerkt geblieben, da die Aktien des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten eine starke Outperformance zeigte.

Mit dem erhofften Anstieg des Goldpreises zu Beginn des neuen Jahres und weiteren Bohrergebnissen sowie einer PFS bei Beartrack-Arnett kann auch das Jahr 2023 ein weiteres katalytisches Jahr für Revival Gold werden.

Highlights aus dem Jahr 2022:

Die angedeuteten Mineralressourcen von Beartrack-Arnett stiegen auf 65,0 Millionen Tonnen mit 1,01 g/t Gold die 2,11 Millionen Unzen Gold enthalten, was einer Zunahme um 56 % gegenüber der angedeuteten Mineralressource im Jahr 2020 entspricht;

Die vermuteten Mineralressourcen stiegen auf 46,2 Millionen Tonnen mit 1,31 g/t Gold die 1,94 Millionen Unzen Gold enthalten, was einer Zunahme um 19 % gegenüber der vermuteten Mineralressource im Jahr 2020 entspricht;

Auf dem Hauptmineralisierungstrend von Beartrack-Arnett wurden vier Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.600 Metern niedergebracht. Nachfolgebohrungen bei Joss zeigten weiterhin das hochgradige untertägige Potenzial dieses Zielgebiets mit Abschnitten wie 11,4 Metern mit einem Gehalt von 10,1 g/t Gold innerhalb von 115,4 Metern mit einem Gehalt von 3,5 g/t Gold. Joss erstreckt sich jetzt über eine Streichlänge von einem Kilometer und wurde bis in eine Tiefe von über 500 Metern erbohrt. Die zwanzig Kernbohrungen, die bis dato die Mineralisierung Joss durchteuft haben, zeigen einen Durchschnittsgehalt von 7,7 g/t Gold über 5,5 Meter Bohrlänge innerhalb einer mächtigeren Zone mit 2,8 g/t Gold über 45,5 Meter Bohrlänge;

Hochgradige Ergebnisse wurden auch in der nahe gelegenen South Pit Zone mit 7,92 g/t Gold über 2,9 Meter und 2,02 g/t Gold über 47,41 Meter etwa 175 Meter unterhalb des südlichen Endes des Bereichs South Pit erzielt. Zusammengenommen weisen Joss und South Pit eine Streichlänge von etwa zwei Kilometern innerhalb des 5,6 Kilometer langen bekannten Mineralisierungstrends bei Beartrack-Arnett auf;

Im Zielgebiet Haidee wurden 18 Infill- und Erweiterungskernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.900 Meter im oberflächennahen Oxidmaterial dieser Satellitenlagerstätte niedergebracht. Die Analyseergebnisse werden im Januar erwartet ;

Kappes, Cassiday & Associates und Independent Mining Consultants Inc. wurden als Hauptberater mit der Erstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study – „PFS") über die mögliche Wiederaufnahme der ersten Phase des Haufenlaugungsbetriebs bei Beartrack-Arnett beauftragt. Die metallurgischen und geotechnischen Studien wurden im vierten Quartal abgeschlossen, wodurch die PFS bis zum Jahresende zu 70 % fertiggestellt werden konnte und damit auf dem besten Weg zur Fertigstellung Mitte 2023 ist ;

Eine erweiterte und verlängerte Explorationsbohrgenehmigung wurde im Laufe des Jahres für Beartrack-Arnett erteilt und KC Harvey Environmental, LLC hat die Sammlung von Umweltgrundlagendaten und die Vorbereitungen für die potenzielle Neugenehmigung des Haufenlaugungsbetriebs vorangetrieben;

Das Unternehmen erhielt insgesamt 13 Millionen CAD durch Eigenkapitalfinanzierungen und begrüßte Donald Smith Value Fund, LP als bedeutenden neuen Aktionär;

Mit der Aufnahme von Tim Warman, P.Geo, in das Board of Directors des Unternehmens konnte man die Kompetenz und die Fähigkeiten des Teams weiter ausbauen.

Revival Gold konnte eine vorbildliche Sicherheitsbilanz mit null unfallbedingten Ausfalltagen bei den Mitarbeitern und Auftragnehmern des Unternehmens vorweisen.

Fazit:

Das Jahr 2022war wirklich hervorragend für Revival Gold. Die veröffentlichten Bohrergebnisse beweisen, dass das Flaggschiffprojekt ‚Beartrack-Arnett‘, als größter ehemaliger Produzent in Idaho, hervorragende Möglichkeiten durch seine Lage und bestehende Infrastruktur bietet. Damit besitzt es eine attraktive Wirtschaftlichkeit, um kurzfristig bis zu 75.000 Unzen Gold pro Jahr per Haufenlaugungsmethode günstig zu produzieren. Zur Ressourcenerweiterung sowohl für Haufenlaugung als auch für hochgradiges Mühlenmaterial sind weitere Explorationsprogramme am Laufen, die auch in Zukunft spannende Ergebnisse versprechen. Neben dem Bohrprogramm werden gerade weitere Arbeitsprogramme durchgeführt. Somit ist man auf dem besten Weg schon bald wieder in Produktion gehen zu können.

Die nächsten Bohrergebnisse werden bereits im Januar erwartet. Ein weiteres Highlight wird die Fertigstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie über die mögliche Wiederaufnahme der ersten Phase des Haufenlaugungsbetriebs bei Beartrack-Arnett. Diese ist für Mitte des Jahres angekündigt.

