TORONTO, 7. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter einer Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, hat seine Bitcoin-Bestände im Zeitraum bis zum 31. Dezember um 161 gesteigert und damit seine gesamten selbst geschürften Bestände auf 9.086 Bitcoin erhöht.

100 % der geschürften Bitcoin in die Bilanz aufgenommen, was die Reserven im Jahr 2022 um 65 % auf 9.086 BTC erhöhte

Hut 8 Mining Production and Operations Update für Dezember 2022

