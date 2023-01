UBS stuft LANXESS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Innerhalb der Chemieindustrie dürften Verarbeiter petrochemischer Erzeugnisse sowie Käufer von Erdgas am meisten von der jüngsten Disinflation in Europa dank sinkender Energiepreise profitieren, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Akzo Nobel, Lanxess sowie in geringerem Maße auch Clariant und Wacker Chemie seien in dieser Hinsicht am besten positioniert, um 2023 aufzuwerten./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 20:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 20:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 43,78EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Stott

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m