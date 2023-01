RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 127 auf 130 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Luxus- und Sportartikelbranche in diesem Jahr seien recht attraktiv, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Er verwies auf die Wiedereröffnung Chinas nach dem Ende der Null-Covid-Politik, erreichbare Markterwartungen und eine Bewertung, die vernünftiger erscheine als noch Anfang 2022. Nike zähle zu seinen bevorzugten Branchenwerten./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 18:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 115,9USD gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 127

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m