DAX – Korrekturbewegung wird immer wahrscheinlicher

Nachdem Öl an der Widerstandszone zum Jahresschluss gescheitert ist, hat der Preis nun einen neuen Anlauf gestartet. Die Indikatoren zeigen derzeit nicht an, ob ein Ausbruch über diese Zone erfolgen wird. Sollte dieser trotzdem gelingen, ist mit einem schnellen Erreichen der Widerstandszone um 100 USD zu rechnen.

Der Jahresauftakt beim DAX ist sicher für den einen oder anderen überraschend verlaufen. Eine Bewegung, so wie sie seit Jahresbeginn zu beobachten war, kann normalerweise nicht lange durchgehalten werden. Einige Marktteilnehmer werden noch auf den fahrenden Zug aufspringen wollen, um zu vermeiden, nicht dabei gewesen zu sein. Ob diese Strategie derzeit die richtige ist, sei dahingestellt. Wenn es mit dieser Intensität so weitergehen würde und keine Korrekturen kämen, würde der DAX Ende März bei 18.500 Punkten stehen, was realistisch betrachtet kaum möglich sein wird. Auch von der saisonalen Seite her, steht eine Korrekturbewegung eher auf dem Programm. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren, dürften bald Verkaufssignale generieren. Entsprechend ist in der kommenden Woche eher mit einem Rückgang zu rechnen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer