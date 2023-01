Der Optionsmarkt deute darauf hin, dass die US-Börsenunternehmen nur dann eine Chance auf höhere Aktienkurse haben, wenn sie die Erwartungen übertreffen, teilte John Marshall, Managing Director von Goldmans Sachs, den Bankkunden mit. "Anders als in den meisten Quartalen, in denen wir uns auf den Kauf von Calls konzentrierten, empfehlen wir in diesem Quartal einen richtungsmäßig ausgewogenen Ansatz, da niedrige implizite Bewegungen auf eine geringere Wahrscheinlichkeit von Erleichterungsrallyes an den Gewinntagen hindeuten", so Marshall.

Allerdings rechnen die Goldmänner auch einigen Einzelaktien gute Chancen aus, deren Werte steigen könnten. Eine von ihnen heißt Bunge. Das Agrarunternehmen hätte laut Goldman das Potenzial die Gewinnschätzungen der Wall Street in den nächsten vier Quartalen um mehr als 20 Prozent zu übertreffen, heißt es in einem CNBC-Artikel. Den nächsten Quartalsbericht veröffentlicht Bunge am 8. Februar. Die Goldmänner prognostizieren, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) noch um 14 Prozent steigt. Des Weiteren stehen die Bergbauaktien von Freeport-McMoRan auf der Liste. Neue Zahlen gibt es am 25. Januar. Ein Plus von 18 Prozent machen die Experten beim EPS aus.