Q2 Metals Corp. (TSXV: QTWO; OTCQB: QUEXF; FRA: 458) hat den erfolgreichen Geologen Neil McCallum mit sofortiger Wirkung zum Director und Vice President of Exploration ernannt. In personeller Hinsicht knüpft Q2 Metals damit direkt an die Erfolgsstory von Patriot Battery Metals (TSXV: PMET) an, dessen Weltklasse Hartgestein-Lithium-Projekt Corvette in der Region James Bay ursprünglich von McCallum abgesteckt worden war. McCallum wird die Planung der Exploration unterstützen.

McCallum sieht offenbar großes Potenzial für das 86 km2 große Lithiumprojekt Mia in der James Bay-Region in Quebec von Q2 Metals. Wörtlich gab er bei seiner Verpflichtung zu Protokoll: „Ich habe das Potenzial des Grundstücks Mia schon vor einigen Jahren erkannt und habe es seither im Auge behalten. Das Grundstück Mia ist bisher unter dem Radar geflogen, da es in ein goldorientiertes Unternehmen eingebunden war. Ich freue mich daher sehr darauf, endlich den enormen potenziellen Lithiumwert zu erschließen."

Neil McCallum ist ein professioneller Geologe mit über 18 Jahren Erfahrung in Nordamerika. Er war als unabhängiger Direktor für mehrere börsennotierte Unternehmen tätig und hat zahlreiche Kunden auf den erfolgreichen Weg der Entdeckung und Ressourcendefinition gebracht. In den letzten 7 Jahren war er in ganz Nordamerika an der Identifizierung und dem Erwerb von Lithiumprojekten im Frühstadium beteiligt. Im Jahr 2016 identifizierte und markierte McCallum das Grundstück Corvette für das damalige Unternehmen 92 Resources (Vorgänger von Patriot Battery Metals) als ein Grundstück, das für Lithiumexplorationen in Frage kam. Seitdem ist Patriot zu einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 900 Millionen CAD gewachsen und verfügt über eines der besten Lithium-Pegmatitprojekte in Kanada.

Nach seinem Abschluss an der University of Alberta im Jahr 2004 arbeitete er bei der Dahrouge Geological Consulting Group und war mit der Exploration und Erschließung einer Vielzahl von Rohstoffen wie Industriemineralien (Kalkstein, Kohle), strategischen Rohstoffen (REE, Tantal, Niob, Graphit), Energierohstoffen (Uran, Lithium, Kobalt, Vanadium) und traditionellen Mineralrohstoffen wie Gold, Kupfer, Silber und anderen Basismetallen befasst. Er hat eine Reihe von Projekten geleitet, von der Basisprospektion bis hin zu Bohrungen zur Ressourcendefinition und Ressourcenmodellierung, und hat sich im Laufe seiner Karriere zu einem Experten für die Zusammenstellung regionaler metallogener Datenbanken entwickelt, um neue Ziele zu generieren und eine bessere Perspektive für die Ausrichtung und den Erwerb von Projekten zu erhalten.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Q2 Metals hielten oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Q2 Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Q2 Metals berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.