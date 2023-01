MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Aktie des Duftstoff- und Aromaherstellers Symrise von ihrer Auswahlliste "Top Stock Ideas" gestrichen. Dies begründete das Analystenteam um Gerhard Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Hinweis, dass anderswo bessere Investmentchancen bestünden. Die Einstufung wurde auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 14:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 97,42EUR gehandelt.



Rating: Add

