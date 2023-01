Die Umsatzwarnung von Microsoft hat heute die Stimmung an der Wall Street eingetrübt und vor allem den Nasdaq belastet - kommt durch die Zahlen von Tesla (wir berichten bei finanzmarktwelt.de ab 22Uhr über die Zahlen) der nächste Schlag, oder doch der bullische Konter? Die Microsoft-Aktie konnte heute ihre Verluste eindämmen - aber allzu viele solcher Warnungen von US-Tech-Unternehmen sollte es nicht mehr geben, sonst geht es für den Nasdaq weiter bergab (Doppeltop knapp unter 12.000 Punkten beim Nasdaq100-Future). Der US-Leitindex S&P 500 ist einmal mehr am Überwinden seines Abwärtstrends gescheitert, unternimmt aber mit einer Erholung noch einmal einen Anlauf auf die 4000er-Marke. Zahlen und Ausblick von Tesla werden sehr wichtig für das Sentiment an der Wall Street sein..

Hinweise aus Video: