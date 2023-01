Rüsselsheim am Main (ots) - PEUGEOT ist auf dem besten Weg, die ehrgeizigen

Ziele der Elektrifizierung zu erreichen:



- 2023: jedes Modell der Produktpalette von PEUGEOT wird elektrifiziert sein

- 2025: PEUGEOT wird ein 100-prozentiges elektrifiziertes Angebot haben

- 2030: 100 Prozent der in Europa verkauften Modelle von PEUGEOT werden 100

Prozent elektrisch sein



PEUGEOT kündigt sein "e-Lion"-Projekt an. Der Einsatz von PEUGEOT zur

Elektrifizierung ist eine gut durchdachte Antwort auf die Bedürfnisse einer sich

verändernden Welt.





Das "e-Lion"-Projekt ist die Leitphilosophie, um diese Bedürfnisse in dernächsten Generation von PEUGEOT zu erfüllen.Hierbei geht es nicht nur um die Elektrifizierung, es ist ein ganzheitliches360°-Projekt, das auf den 5 Punkten basiert:1. Ecosystem: Das Ecosystem von Produkten und Dienstleistungen, basiert auf denSTLA Voraussetzungen,2. Erlebnis: das Ende-zu-Ende-Kundenerlebnis, vom Laden bis zur Konnektivität,3. Elektrik: basiert auf 100 Prozent elektrischen Fahrzeugen - und derVerpflichtung, bis zum Jahr 2025 eine 100 Prozent BEV-Produktpalette(Batterie-Elektrofahrzeuge) anzubieten,4. Effizienz: das Bestreben, die Leistung zu maximieren und denKilowattverbrauch zu minimieren (12,5 kWh/100km beim PEUGEOT e-208*(Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-208* mit Elektromotor 156 PS(115 kW): 14,6(1) - 14,5(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert0(1))),5. Umwelt: alles mit dem Ziel der Nachhaltigkeit und der Verpflichtung vonPEUGEOT, bis zum Jahr 2038 eine CO2-Neutralität zu erreichen.Linda Jackson, Global CEO von PEUGEOT: "Das e-Lion Projekt wird die Strategievon PEUGEOT als elektrifizierte Marke (EV) definieren und sicherstellen, dasswir am Puls der Gesellschaft bleiben, um eine Mobilität zu bieten, die unserenMarkenwerten gerecht wird."PEUGEOT wird innerhalb von 2 Jahren 5 neue elektrifizierte Modelle auf den Marktbringen:- PEUGEOT e-308* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-308* mitElektromotor 115 kW (156 PS): bis zu 12,7(1); CO2-Emissionen in g/kmkombiniert: 0(1)),- PEUGEOT e-308 SW* (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-308 SW* mitElektromotor 115 kW (156 PS): bis zu 12,7(1); CO2-Emissionen in g/kmkombiniert: 0(1)) (erster europäischer Elektro-Kombi)- PEUGEOT e-408(2),- PEUGEOT e-3008(2) und- PEUGEOT e-5008(2).(2) Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT e-408, PEUGEOT e-3008,PEUGEOT e-5008 noch nicht bestellbar.Der PEUGEOT 308 und der PEUGEOT 308 SW* werden von einem neuen Elektromotorangetrieben, der 115 kW (156 PS) leistet und eine Reichweite von über 400 km(1)