Bohrcrews von Paradigm treffen für das Bohrprogramm bei Brussels Creek ein; Datenanalyse in den Lithiumprojekten Pocitos 1 und Georgia Lake ist im Gange

Vancouver, BC – 27. Januar 2023 - / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) gibt bekannt, dass die Bohrcrews von Paradigm heute am Standort des zu 100 % im Besitz von Recharge befindlichen Kupfer-Gold-Palladium-Projekts Brussels Creek in Kamloops (BC, Kanada) eingetroffen sind, um das vollständig finanzierte Winter-Bohrprogramm des Unternehmens in Angriff zu nehmen.

Paradigm Drilling hat ein auf einem Kufengestell montiertes Bohrgerät des Modells Boyles 25 zum Bereitstellungsbereich in der Nähe des Konzessionsgebiets Brussels Creek geliefert. Dort werden die Bohrarbeiten mit 3 NQ-Kernbohrlöchern über 900 Meter in Kürze beginnen. Diese 900 Bohrmeter werden mit Bohrkragenwinkeln von -50 bis -90 Grad niedergebracht; die Bohrlochtiefen werden nicht mehr als 350 Meter betragen.

Ziel des 900 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms (NQ-Durchmesser) ist es zu sondieren, ob hier Potenzial für eine ähnliche Kupfer-Gold-Mineralisierung wie in der benachbarten Mine New Afton (Betreiber: New Gold Inc., NGD.V, Marktkapitalisierung 1,11 Mrd. Dollar) besteht. Die Mine New Afton befindet sich auf dem Gelände der historischen Tagebaumine Afton, die von 1977 bis 1997 in Betrieb war. Der aktuelle Förderbetrieb und die Konzentrationsanlage gingen im Juli 2012 in Produktion. Der Förderbetrieb erfolgt nach der „Block Caving“-Methode. Im Jahr 2021 wurden aus der Mine 52.542 Unzen Gold und 61.700.000 Pfund Kupfer gefördert.

Das Unternehmen wartet derzeit darauf, dass sich die Wetterbedingungen für den Zugang verbessern, damit die Bohrungen aufgenommen werden können.

CEO David Greenway fasst zusammen: „Während die Datenerfassung bei Georgia Lake Lithium im Gange ist und das Unternehmen auf weitere Daten aus Pocitos 1 wartet, erzielen wir auch in anderen Bereichen Fortschritte und die Bohrgeräte sind nun im Kupfer-Palladium-Gold-Projekt Brussels Creek eingetroffen. Wir danken Herrn Shearer und all jenen, die am Konsultations- und Bohrplanungsprozess beteiligt waren. Recharge ist einer nachhaltigen Explorations- und Bergbaupraxis verpflichtet. Dies ist eine entscheidende Phase für das Projekt Brussels Creek in British Columbia, und wir freuen uns schon auf den Beginn des bevorstehenden Bohrprogramms.“