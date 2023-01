Wirtschaft Mario Draghi für Spitzenposten in Brüssel im Gespräch

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere italienische Premierminister und ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, ist für einen Spitzenposten in Brüssel im Gespräch. Nach dem Willen mehrerer EU-Mitgliedstaaten soll Draghi als Sondergesandter die Leitung der 300 Milliarden Euro schweren Infrastruktur-Initiative "Global Gateway" übernehmen, wird das "Handelsblatt" in seiner Dienstagausgabe unter Berufung auf "hochrangige EU-Diplomaten" schreiben.



Auch die Bundesregierung macht sich demnach für den Italiener stark. Global Gateway ist das wichtigste geoökonomische Projekt der EU. Europa will sein wirtschaftliches Gewicht nutzen, um Chinas wachsenden globalen Einfluss zurückzudrängen. Dafür sollen EU-Institutionen, Mitgliedstaaten und Privatwirtschaft eng abgestimmt große Infrastrukturprojekte in Partnerländern umsetzen.