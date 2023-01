ORFALI BROS BISTRO IST DIE NO.1 AUF DER LISTE DER MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS, DIE FÜR 2023 VORGELEGT WIRD

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -



- Orfali Bros Bistro in Dubai, VAE, wird als das The Best Restaurant in Middle

East & North Africa 2023 genannt

- Die Liste enthält Gewinner aus 14 verschiedenen Städten in der MENA-Region,

von Marrakesch über Tunis bis Riad und Kuwait City

- Das OCD Restaurant in Tel Aviv, Israel, erhält den Sustainable Restaurant

Award, gesponsert von Arla Pro

- Em Sherif in Beirut, Libanon, gewinnt den Art of Hospitality Award

- Moustafa Elrefaey , ist der Gewinner des Estrella Damm N.A. Chefs' Choice

Award

- Karim Bourgi nimmt den von Valrhona gesponserten MENA's Best Pastry Chef Award

entgegen

- Fusions by Tala in Manama, Bahrain, gewinnt den Highest Climber Award und

steigt um 36 Plätze auf No.3

- Ossiano in Dubai erhält den Highest New Entry Award, gesponsert von Aspire

Lifestyles, und landet auf No.4



Die kulinarischen Stars der Gastronomiewelt trafen sich heute Abend in der

VAE-Hauptstadt Abu Dhabi zur zweiten Ausgabe der Middle East & North Africa's 50

Best Restaurants Awards, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna. Restaurants

aus 14 Städten wurden im Rahmen einer Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit

dem Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi stattfand, zu den 50

besten Restaurants der MENA-Region gewählt. Der Höhepunkt der Veranstaltung war

die Bekanntgabe von Orfali Bros Bistro als das Restaurants No.1 der Region.