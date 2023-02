Arbor Metals beglückwünscht Patriot Battery Metals Inc. (PMET) zu seinem Dauererfolg im Konzessionsgebiet Corvette in James Bay, Quebec, Kanada

Vancouver, Kanada, 31. Januar 2023 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gratuliert Patriot Battery Metals Inc. (PMET) zum anhaltenden Erfolg in seinem Lithiumprojekt CV5, das zum Konzessionsgebiet Corvette-FCI gehört und in der Region James Bay im Norden der Provinz Quebec liegt. Die in der letzten Pressemeldung von PMET (30. Januar 2023) veröffentlichten Durchschneidungen von 52,2 Meter mit 3,34 Prozent Li2O (Lithiumoxid), einschließlich 15 Meter mit 5,10 Prozent Li2O und 2 Meter mit 6,17 Prozent Li2O, zählen zu den bedeutendsten Lithiumentdeckungen der letzten Jahre in Kanada. Die Financial Times schreibt in ihrer Ausgabe vom 20. Januar 2023: „Die guten Nachrichten von Patriot kommen zu einer Zeit, in der Kanada daran arbeitet, seinen Sektor für kritische Rohstoffe anzukurbeln, um eine eigene Branche für Elektrofahrzeuge aufzubauen.“ (Quelle: https://financialpost.com/commodities/energy/electric-vehicles/patriot ...)

PMET hat mit dem Lithiumtrend CV einen wichtigen aufstrebenden Spodumen-Pegmatit-Distrikt identifiziert, der sich auf einer Länge von mehr als 25 km über das Konzessionsgebiet Corvette erstreckt. Die Kernzone der Pegmatitmineralisierung im Projekt CV5 umfasst einen rund 2,2 km langen spodumenführenden Pegmatitkörper sowie mehrere proximal gelegene sekundäre Spodumen-Pegmatitlinsen.

Das von Arbor betriebene Lithiumprojekt Jarnet umfasst drei Claimgruppen (Südblock, Nordblock und Nordostblock), wobei der Südblock in weniger als zwei Kilometer Entfernung nordwestlich von PMETs Pegmatitzone CV-5 (*) liegt. Der Nordostblock befindet sich nur einen Kilometer südöstlich des südlich verlaufenden regionalen Straßenabschnitts der ganzjährig befahrbaren Trans-Taiga Road.

Im Rahmen der Explorationsaktivitäten, die das Unternehmen in allen Blöcken gegen Ende des ersten Quartals 2023 plant, soll auch eine bodengestützte oder drohnengestützte Magnetikmessung stattfinden. Weitere geophysikalische Messungen werden je nach Verfügbarkeit von Auftragsfirmen und Gerätschaften noch sondiert. Laut Empfehlung anlässlich der Standortbegehung im Jahr 2022 plant das Unternehmen, hochauflösende Satellitenbilder zu verwenden, um die geologischen Kontaktzonen genauer darzustellen, die Strukturen auszuwerten und mögliche Geröllfelder mit Pegmatitmineralisierung zu ermitteln. Die geophysikalischen und satellitengestützten Luftbildmessungen werden bei der Planung eines ambitionierten Sommerexplorationsprogramms als Orientierungshilfe dienen.