CREDIT SUISSE stuft SAP SE auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Softwareanbieter sollte sein robustes Umsatzwachstum fortsetzen können, schrieb Analyst Sami Badri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sollte SAP gelingen, den langfristigen Ausblick zu erreichen oder zu übertreffen. Dafür spreche unter anderem die Dynamik im Cloud-Segment./mf/menVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 05:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 107,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Sami Badri

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m