Innovativer Ansatz stärkt persönliche Motivation und Arbeitsmarktchancen - Brossardt "Bei Suche nach Wunschberuf unterstützen, Abbrecherquote senken"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. startet

heute gemeinsam mit der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit

und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung das

Modellprojekt " Berufungs!Orientierung". Nach der erfolgreichen Umsetzung des

Konzeptes an Gymnasien und einem Mittelschulpilot im Sommer 2022 wurde es

weiterentwickelt, um mit einem innovativen Ansatz Mittelschüler*innen den Weg in

einen passenden Beruf zu erleichtern. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt

erklärt die Zielsetzung: "Die Berufswahl ist eine persönliche und prägende

Entscheidung. Die Karrierechancen sind aber gleichzeitig abhängig vom Bedarf am

Arbeitsmarkt . Berufungs!Orientierung unterstützt die Jugendlichen

werteorientiert bei der Suche nach ihrem Wunschberuf und vermittelt ihnen

gleichzeitig, welche Möglichkeiten die Berufswahl für ihr Leben bietet. Indem

wir persönliche Motivation mit einer realistischen Einschätzung der Chance am

Arbeitsmarkt verknüpfen, senken wir die Abbrecherquote und tragen langfristig

zur Arbeitskräfte- und Fachkräftesicherung unserer bayerischen Betriebe bei."



Projektträgerin ist die gfi gGmbH - Akademie für Philosophische Bildung und

WerteDialog. Die Initiative richtet sich an Mittelschüler*innen der 7. bis 9.

Klasse, die sich in Kleingruppen einmal pro Woche treffen. Unterschiedliche

Workshops kombinieren Einzel- und Gruppenarbeiten mit philosophischen

Gesprächen. Brossardt führt aus: "Das Projekt schenkt Jugendlichen einen

geschützten Raum, in dem sie sich ohne Druck oder Bewertung von außen mit sich

selbst und ihren Zielen auseinandersetzen können."