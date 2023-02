SecPod stellt das Produkt „SanerNow Continuous Posture Anomaly Management (CPAM)" vor, eine revolutionäre neue Erfindung zur Organisation von Angriffsflächen in der IT

Chandrashekhar Basavanna, CEO von SecPod, erklärte :„Das heute lancierte Produkt, ist eine Innovation, die neue Maßstäbe setzt, und ein neues Arsenal, um ihre IT-Infrastruktur tiefgehender zu verstehen und im Sicherheitsstatus Klarheit und Vertrauen zu gewinnen. Ausgehende von dem, was einige unserer Preview-Kunden gesagt haben, ist SecPod SanerNow CPAM ein bahnbrechendes Tool. Ich freue mich sehr, die Markteinführung heute bekanntgeben zu können. Lassen Sie sich von CPAM begeistern!"

CPAM erkennt und beseitigt Anomalien, Abweichungen oder Sonderfälle indem es eine kontinuierliche und umfassende Sichtbarkeit der IT-Sicherheitslage eines Unternehmens bietet. Diese Anomalien können, wenn sie nicht frühzeitig beseitigt werden, verheerende Auswirkungen auf die Cyber-Resilienz eines Unternehmens haben.

„Anomalien werden oft überprüft, um eine Bedrohung oder einen Angriff zu erkennen, aber diese werden nicht verhindert. Die Überprüfung von mehr als 1.000 Parametern in den Assets eines Unternehmens, die Bereitstellung von Sicherheitskontextualisierung und die Analyse von Anomalien in diesen Datensätzen erleichtern die Entscheidungsfindung für CISOs, IT- und Sicherheitsadministratoren. Sie entkoppelt Ihre IT-Infrastruktur und verringert letztendlich die Angriffsfläche des Unternehmens. Anomalien in der Kunst schaffen wunderschöne Entdeckungen, aber im Geschäftsleben brauchen wir Ordnung", merkt Preeti Subramanian, leitender Produktarchitekt und Geschäftsführer von R & D, SecPod, an.

Das neu eingeführte Produkt, SecPod CPAM, ist jetzt für die breite Öffentlichkeit erhältlich und wird zusammen mit der SecPod SanerNow Advanced Vulnerability Management (AVM) Plattform angeboten. SecPod SanerNow AVM ist eine umfassende Plattform für Schwachstellenmanagement, die Transparenz und Kontrolle über IT-Infrastruktur, Erkennung und Priorisierung von Schwachstellen und Behebung der Schwachstelle innerhalb derselben Plattform bietet.

Über SecPod: SecPod ist ein SaaS-basiertes Cybersicherheitsprodukt- und Technologieunternehmen, das mit einem einzigen unbeirrbaren Ziel gegründet wurde: Cyberangriffe zu verhindern. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und bietet eine hochentwickelte Lösung für das Schwachstelle-Management , die die Cybersicherheit von Unternehmen weltweit stärkt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1991968/CPAM_Launch.jpg

