Die Emission der neuen Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots ausgegeben werden, soll am Donnerstag, den 2. Februar 2023 erfolgen. Die Aktien werden voraussichtlich ab Freitag, den 3. Februar 2023 gehandelt. Die neu emittierten Aktien werden den bestehenden, in Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt.

Der Fehlbetrag des Bezugsangebots belief sich auf 74.021.585 neue Aktien oder rund 2,2 Millionen AUD. Das Unternehmen hat gemeinsam mit den Firmen Argonaut Securities Pty Ltd. und Canaccord Genuity (Australia) Limited ein Verfahren eingeleitet, um die fehlenden Aktien im Einklang mit den in der Broschüre zum Bezugsangebot beschriebenen Zuteilungsrichtlinien zu platzieren.

Das Bezugsangebot endete am Mittwoch, den 25. Januar 2023 und wurde von den berechtigten Aktionären stark unterstützt. Letztere haben 122.175.039 vollständig einbezahlte neue Stammaktien (neue Aktien) entsprechend ihren Ansprüchen und zusätzlich gezeichnete Aktien beantragt. Damit haben rund 63 % der berechtigten Aktionäre ihre Ansprüche wahrgenommen.

31. Januar 2023, Golden Rim Resources Ltd. (ASX: GMR, Golden Rim oder Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/golden-rim-reso ... ) freut sich, die Ergebnisse des am Freitag, den 9. Dezember 2022 angekündigten, unwiderruflichen 1:2-Angebots zum proportionalen Erwerb neuer Aktien des Unternehmens zum Ausgabepreis von 0,03 Dollar pro Aktie (Bezugsangebot) bekannt zu geben.

Golden Rim Resources Ltd. Bezugsangebot wurde von den Aktionären stark angenommen

