Fed und EZB bleiben unter Zugzwang

von Sven Weisenhaus

Im Vorfeld der anstehenden Zinsentscheidungen der Notenbanken gab es gestern noch einmal Daten zur Inflation – aus der Eurozone. Und diese fielen recht positiv aus. Denn laut den vorläufigen Zahlen von Eurostat sanken die Preise im Januar um 0,4 % zum Vormonat, nach ebenfalls -0,4 % im Dezember. Erwartet wurde dagegen ein leichtes Plus von 0,1 %. Dadurch gab die Jahresrate von 9,2 % auf 8,5 % nach. Hier lag die Konsensschätzung bei +8,9 %. Die Preise und die Inflation sind also nicht nur zurückgegangen, sie sind sogar stärker gefallen als erwartet. So weit, so positiv.